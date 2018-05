Petróleo avança por dados da China e estoques dos EUA

O contrato de petróleo mais negociado, com entrega para agosto, terminou com ganho de US$ 0,37 (0,4%), a US$ 106,32 na Nymex. Na plataforma ICE, o barril do petróleo do tipo Brent para agosto subiu US$ 0,28 (0,3%) e encerrou a US$ 109,09 por barril.

Os contratos futuros passaram a sessão entre perdas e ganhos, em baixa na abertura, após dados da China terem indicado que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 7,5% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, desacelerando de 7,7% no primeiro trimestre.

Os preços se recuperaram durante o dia, com as atenções se voltando para a probabilidade de outra queda nos estoques dos EUA nos dados desta semana. Os estoques de petróleo caíram mais de 20 milhões de barris nas duas últimas semanas, segundo dados da Agência Internacional de Energia (AIE).