Petróleo bate novo recorde e fecha a US$ 75,17 em NY O contrato de barril de petróleo para entrega em junho, o mais líquido e que serve de referência para o mercado, bateu novo recorde de preço hoje e fechou a US$ 75,17 no mercado norte-americano. A alta foi de 2,01% ou de US 1,48. Segundo analistas, a alta foi resultado do retorno das preocupações com os estoques de gasolina nos Estados Unidos, que têm ficado abaixo do previsto neste momento de aumento da demanda. Ainda pesa sobre o preço a preocupação com a animosidade entre Irã e Estados Unidos. Na segunda-feira, haverá um encontro informal da Opep, mas segundo informações da agência de notícias, Dow Jones, a expectativa é que não ocorra qualquer decisão sobre mudanças nas atuais cotas de produção.