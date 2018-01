Petróleo bate US$ 69,14 em Londres, nova máxima em 2007 A continuidade da tensão entre o Irã e o Reino Unido por causa da prisão dos 15 marinheiros britânicos projetou a cotação do petróleo para maio para acima de US$ 69,00 o barril em Londres esta manhã, atingindo nova máxima neste ano e a maior cotação dos últimos seis meses. O contrato futuro de petróleo chegou a US$ 69,14 o barril, na máxima, na plataforma de negociações eletrônicas ICE, de Londres. Às 8h59 (de Brasília), o contrato subia 1,55% para US$ 68,93 o barril. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato de maio avançava 0,97% para US$ 66,67 o barril, no mesmo horário. As informações são da Dow Jones.