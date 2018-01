Petróleo Brent supera US$ 61 e gás natural sobe forte em NY O petróleo futuro de dezembro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) superou os US$ 61,00 o barril, puxado pelo avanço do preço do Brent, em Londres. Às 14h04 (de Brasília), o contrato para dezembro subia 2,21% para US$ 61,15 em Nova York, onde bateu na máxima em US$ 61,25. O mesmo contrato do Brent subia, em Londres, 2,70% para US$ 61,20, após chegar à máxima de US$ 61,43. As notícias que estão empurrando a cotação do Brent para cima incluem a queda nos estoques europeus em outubro, a ameaça de greve de sindicatos de petroleiros na Noruega e informes de declínio na produção norueguesa. Os futuros de gás natural também dispararam depois que o governo dos EUA divulgou dados mostrando uma queda maior do que a esperada nos estoques norte-americanos na semana passada, quando o Centro-Oeste e o Leste foram atingidos por temperaturas mais frias. Os contratos para dezembro de gás natural na Nymex atingiram a máxima de US$ 8,20 por milhão de unidades térmicas britânicas assim que o departamento de Energia (AIE, Energy Information Administration) informou uma retirada de 7 bilhões de pés cúbicos de gás dos estoques na semana encerrada em 3 de novembro. Os analistas esperavam queda de 4 bilhões de pés cúbicos de gás. Os contratos para dezembro abriram o pregão estáveis em US$ 7,82. As informações são da agência Dow Jones.