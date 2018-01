Petróleo cai 0,76% em Nova York a US$ 58,69 o barril Os contratos futuros de petróleo operam em queda, embora alguns operadores acreditem que a commodity pode encontrar suporte com a potencial ameaça de escalada da violência no Iraque, após a condenação à morte do ex-ditador Saddam Hussein. Segundo operadores, a instabilidade no país pode, facilmente, afetar a produção de petróleo, mas a "graça salvadora" é que o Iraque não vinha produzindo muito petróleo recentemente. Às 8h28 (de Brasília), o petróleo para dezembro cedia 0,76%, a US$ 58,69 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex eletrônica). O declínio de preços deve encontrar alguns limitadores. O presidente da Opep, Edmund Daukoru, disse que os preços da commodity estão muito baixos e afirmou que o grupo pode reduzir a produção em dezembro, se os preços seguirem em queda. Os investidores ainda removem para segundo plano a notícia de que uma unidade petrolífera da italiana Agip na Nigéria foi invadida. Os manifestantes tomaram a estação de bombeamento de Tebidaba, no sul do Estado de Bayelsa, e forçaram os funcionários a fecharem a unidade. A Agip é uma subsidiária da companhia italiana de energia Eni. Na sexta-feira, o contrato para dezembro subiu 2,18%, com as compras do produto sendo impulsionadas por ameaças de ataque às unidades de produção de petróleo na Nigéria e a uma refinaria da BP em Indiana. A previsão de queda de temperaturas nos EUA, além do declínio da taxa de desemprego nos EUA para o menor nível desde antes dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 também alavancaram os preços. Email distribuído pelo Movimento de Emancipação do Delta do Níger ameaçava as companhias que operam naquela região rica em petróleo na Nigéria a deixarem a área em 72 horas ou enfrentarem os riscos de ataques. Segundo o grupo, os insurgentes pretendiam realizar uma série de ataques em uma operação chamada " Operação Novembro Negro". Na sexta-feira, os futuros também reagiram a ameaça de bomba contra uma refinaria da BP. O declínio de 0,2 ponto percentual da taxa de desemprego nos EUA para 4,4% em outubro também serviu de estímulo para compras de petróleo. Outro fator citado pelos operadores foi a previsão de frio mais intenso nos EUA. As informações são da Dow Jones.