Petróleo cai 1,67% na véspera de vencimento de contrato Os futuros de petróleo registram perdas acentuadas na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex, na sigla em inglês), com operadores liquidando os contratos para entrega em dezembro, na véspera do vencimento do ativo, em meio a previsões conflitantes sobre a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). De acordo com relatório semanal da Oil Movements, as exportações de membros da Opep deverão crescer 210 mil barris/dia, para 24,84 milhões de barris/dia, nas quatro semanas até 4 de dezembro. Esse relatório contradiz estimativa anterior da Petrologistics, de queda na oferta da Opep em 1,1 milhão de barris/dia em novembro, em comparação à de outubro, em linha com a promessa do cartel de reduzir a produção em 1,2 milhão de barris/dia a partir de novembro. "Os informes conflitantes sobre a Opep certamente não ajudam os preços", disse o analista e operador do BNP Paribas em Nova York, Tom Bentz. Bentz disse que o vencimento dos contratos para dezembro nesta sexta-feira está sendo o principal fator de orientação para a queda dos preços. Às 15h48(de Brasília), na Nymex, os contratos de petróleo para dezembro caíam US$ 1,01 (1,72%) para US$ 57,75 por barril; os contratos de petróleo para janeiro recuavam US$ 0,77 (1,27%), para US$ 59,95 por barril. No mesmo horário, em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para janeiro estavam a US$ 59,91 por barril, em queda de US$ 0,70 (1,15%). As informações são da Dow Jones.