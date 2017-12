Petróleo cai 2,26% com diminuição da tensão EUA/Irã Os contratos futuros de petróleo para julho estavam sendo negociados, por volta das 13 horas, em baixa de 2,26%, a US$ 70,40 por barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), em reação à sinalização dos EUA de que poderiam participar de conversas com o Irã caso o país interrompa seu programa de enriquecimento de urânio. A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, afirmou que Washington está preparado para participar, ao lado de outras nações, das conversas diretas com o governo de Teerã sobre o programa nuclear, caso o país concorde em parar suas atividades nucleares. Os comentários ocorrem em um momento de renovação das tensões sobre o imbróglio nuclear envolvendo o Irã e levantam as esperanças em torno dos esforços internacionais para solucionar a crise. As informações são da Dow Jones.