Petróleo cai 3,19% com previsão de temperatura amena Os contratos futuros de petróleo cravam uma nova mínima em um mês, caindo abaixo de US$ 60 por barril, na primeira sessão do viva-voz do ano, em resposta à previsão de temperaturas amenas na região nordeste dos EUA. O National Weather Service prevê temperaturas acima do normal para a região nordeste de 9 de janeiro até 16 de janeiro. A região responde por 80% da demanda geral dos EUA por óleo para calefação. Por volta das 13h45 (de Brasília), o preço do contrato de petróleo com vencimento em fevereiro cedia 3,19%, para US$ 59,10 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Na ICE Futures, de Londres, o preço do contrato de petróleo tipo Brent para fevereiro recuava 2,66%, a US$ 58,83 por barril. As informações são da Dow Jones.