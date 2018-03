Petróleo cai abaixo de US$ 57 em Nova York O preço do petróleo está abaixo da mínima em sete semanas (US$ 57,65) e chegou a cair, no começo desta tarde, abaixo de US$ 57,00 o barril no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). O contrato de fevereiro foi negociado em queda de 2,45%, em US$ 56,99 por volta das 12h25 (de Brasília), mas voltava a US$ 57,16, queda de 1,99%, às 12h53. As temperaturas amenas no inverno norte-americano e a expectativa de ganhos nos estoques de petróleo que serão divulgados às 13h30 pesam sobre os preços. A queda se segue ao declínio de 4,5% registrado ontem pelas mesmas razões. Os analistas estão divididos sobre quem está vendendo. Um relatório aponta fundos saindo de commodities, enquanto outro afirma que há um grande programa de hedge sendo implementado. As informações são da agência Dow Jones.