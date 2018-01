Petróleo cai abaixo de US$ 60, mas volta a subir Os contratos do petróleo para abril negociados na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) chegaram a cair abaixo do nível de US$ 60 por barril acompanhando o recuo do preço da gasolina, mas já voltaram a subir. A gasolina caiu após a Shell ter informado que a refinaria de Wilmington, na Califórnia, retomou as operações, que foram interrompidas ontem devido à suspensão de fornecimento de energia elétrica. Às 13h37 (de Brasília), na Nymex, os contratos de gasolina RBOB para abril caíam US$ 0,0207, ou 1,12%, a US$ 1,8240 por galão. No mesmo horário, o contrato do petróleo tipo WTI com entrega para abril negociado em NY subia US$ 0,18, ou 0,30%, para US$ 60,25. Na ICE londrina, o contrato do tipo Brent para abril subia US$ 0,32, ou 0,53%, para US$ 60,86. As informações são da Dow Jones.