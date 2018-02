Petróleo cai abaixo de US$ 62 e espera Opep O petróleo caiu abaixo de US$ 62 o barril em New York depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou que planeja fazer uma declaração sobre os mercados de petróleo hoje à tarde. O mercado enfrenta notícias conflitantes sobre a possibilidade de o cartel reduzir suas exportações. Ontem o petróleo subiu com a informação de que a Nigéria poderia reduzir suas vendas, mas recuou no fechamento com as negativas de que a Opep já havia acertado um acordo de corte geral na produção. Segundo a agência Dow Jones, o representante da Opep em Viena Ibrahim Omar disse que a Venezuela informou hoje ao cartel que irá cortar sua produção de petróleo em 50 mil barris por dia a partir de 1º de outubro. Ele não esclareceu por que a Venezuela estaria implementando a medida. Na Nymex, o barril para entrega em novembro recuava 1,67% para US$ 61,71 às 12h40 (de Brasília). As informações são da agência Dow Jones.