Petróleo cai abaixo de US$ 65 com realização de lucro Os contratos futuros de petróleo recuaram das máximas da semana, para abaixo de US$ 65,00 por barril, com uma queda de mais de 2%, com os operadores realizando lucro da alta de 4% acumulada nas duas sessões anteriores, segundo operadores e analistas ouvidos pelo MarketWatch.com. O analista sênior Bill Flynn, da Alaton Trading, atribuiu este recuo dos preços a uma realização de lucro antes do anúncio dos dados semanais sobre os níveis dos estoques comerciais norte-americanos nos EUA, amanhã. Os analistas estão esperando outro recuo nos estoques de petróleo bruto, mas estão divididos sobre se houve um aumento ou declínio nos estoques de gasolina e destilados - que incluem diesel e óleo para aquecimento. Contudo, os acontecimentos na Nigéria, depois da conturbada eleição presidencial do final de semana, assim como as preocupações com relação à produção das refinarias também continuam no foco dos participantes do mercado. Antes de perder o piso dos US$ 65,00 por barril, os contratos de petróleo para junho negociados na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) atingiram a máxima do dia de US$ 66,25 por barril - nível que não era visto desde 17 de abril. Nas duas sessões anteriores, o petróleo acumulou uma alta de 4% impulsionado pelas preocupações de que a violência na Nigéria possa interromper o fluxo de oferta do oitavo produtor mundial da commodity. Porém, apesar de toda a turbulência, até agora não surgiram informes de ataques diretos às instalações de petróleo no país. Mas os operadores de petróleo correram para o lado da cautela num típico comportamento "comprar agora e perguntar depois", de acordo com o analista Olivier Jakob, da Petromatrix na Suíça, em entrevista para a agência de notícias Dow Jones. Hoje os participantes do mercado tentam avaliar os riscos que a atual turbulência apresenta para a produção da Nigéria. Às 14h03 (de Brasília), na Nymex, os contratos de petróleo para junho recuavam US$ 1,48, ou 2,25%, para US$ 64,41 por barril. No mesmo horário, no sistema eletrônico da ICE Futures em Londres, os contratos de petróleo Brent para junho caíam US$ 1,24, ou 1,82%, para US$ 66,91 por barril. As informações são de agências internacionais.