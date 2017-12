Petróleo cai abaixo de US$ 73 em NY com gasolina A queda nos preços da gasolina ajuda a acentuar o recuo do petróleo em Nova York. Por volta das 13h55 (de Brasília), o petróleo para entrega em agosto era negociado na Nymex a US$ 73,15, com queda de 1,27%, depois de ter recuado brevemente abaixo de US$ 73,00, para a mínima do dia de US$ 72,90. Os contratos de gasolina para agosto estavam em queda de 2,76%, em US$ 2,1775 o galão. Os preços recuam com sobretudo por conta da realização de lucros. A notícia esta manhã da liberação de um refém na Nigéria, onde a violência prejudicou a oferta de petróleo, também ajudou a aliviar a pressão de alta do produto. As informações são da agência Dow Jones.