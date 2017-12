Petróleo cai ainda mais, para abaixo de US$ 70 Dando seqüência à reação aos relatórios benignos de estoques nos EUA, divulgados ontem, os contratos futuros de petróleo para junho cedem 3,71%, para US$ 69,60 por barril. O contrato para a gasolina puxa a queda, recuando 4,49%, para US$ 1,992 por galão. O mercado segue reagindo aos dados do Departamento de Energia dos EUA, que informou, ontem, que os estoques de gasolina subiram 2,1 milhões de barris, para 202,7 milhões de barris, na semana passada, contrariando a previsão de que haveria queda de 800 mil barris. Além do aumento dos estoques, houve recuo da demanda por gasolina. Os estoques de petróleo subiram 1,7 milhão de barris, para 346,7 milhões de barris, ante a previsão de redução de 100 mil barris. As informações são da Dow Jones.