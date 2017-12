Petróleo cai após dado sobre estoques de gás natural Os contratos futuros do petróleo inverteram a direção e passaram a operar em baixa, acompanhando a forte retração nos contratos de gás natural, depois da divulgação dos níveis das reservas norte-americanas do gás. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), os estoques caíram apenas 85 bilhões de pés cúbicos, 20 bilhões de pés cúbicos a menos do que o previsto pelos analistas ouvidos pela Dow Jones. Os estoques de gás natural encontram-se agora 54% acima da média em cinco anos. Às 13h11 (de Brasília), o contrato de abril do petróleo caía 0,72% em NY, para US$ 59,59 o barril. As informações são da Dow Jones.