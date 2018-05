Petróleo cai após menor confiança do consumidor nos EUA

O contrato de petróleo mais negociado, com entrega para setembro, teve queda de US$ 1,47 (1,43%), finalizando a US$ 103,08 o barril, após ter sido negociado abaixo de US$ 103 o barril durante a sessão. Na plataforma eletrônica ICE, o barril do petróleo do tipo Brent perdeu US$ 0,54 (0,50%) e terminou a US$ 106,91.

O índice de confiança do consumidor norte-americano medido pelo Conference Board caiu para 80,3 em julho, de uma leitura revisada de 82,1 em junho, ante previsão de queda para 81,3. Os preços do petróleo começaram a cair após a divulgação do dado.

O American Petroleum Institute (API, do setor privado) vai divulgar seus dados de estoques no final da tarde, enquanto o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do governo norte-americano divulga seu relatório na quarta-feira, 31.

"O sentimento otimista resultante das recentes quedas nos estoques de petróleo está sendo superado por preocupações relacionadas à divulgação de dados econômicos desta semana", disse Alan Herbst, analista do Utilis Advisory Group. Fonte: Dow Jones Newswires.