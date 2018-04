Petróleo cai com expectativa de fim do impasse no Irã Os preços dos contratos futuros do petróleo estão em queda esta manhã em Londres e em Nova York, com o aumento das chances de um final pacífico do episódio de captura do grupo de marinheiros e fuzileiros britânicos pelo Irã. Segundo operadores, o petróleo cedeu com as declarações do vice-presidente iraniano, que disse estar "esperançoso" de que o impasse com o Reino Unido possa terminar logo. "Parece que o Irã já defendeu sua visão e agora está disposto a resolver a questão através do diálogo", disse um operador. "Nós deveremos ver parte do prêmio do risco ser apagado", completou. Às 8h06 (de Brasília), o contrato do petróleo WTI para maio negociado no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) caía US$ 0,92 (1,40%), para US$ 65,02 por barril. O contrato do petróleo Brent para maio na ICE, em Londres, perdia US$ 0,60 (0,87%), para US$ 68,14 por barril. As informações são da Dow Jones.