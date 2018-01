Petróleo cai com expectativa de reunião da Opep Os contratos futuros do petróleo operam em baixa, pressionados pela perspectiva da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) na quinta-feira e pela expectativa com os relatórios de quarta-feira dos níveis dos estoques norte-americanos. Segundo a consultoria Cameron Hanover, o petróleo está vulnerável aos riscos de queda dos preços no curto prazo, depois de não ter conseguido encontrar sustentação na semana passada. Às 11h02 (de Brasília), o contrato de janeiro do petróleo negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex eletrônica) caía 0,69% para US$ 61,60 o barril; na plataforma ICE, de Londres, o contrato de mesmo vencimento recuava 0,32% para US$ 62,00 o barril. O mercado está focado no encontro da Opep, para ver se o grupo irá cortar novamente a produção. Participantes aguardam também o relatório de expectativas para 2007 da Agência Internacional de Energia, que será anunciado amanhã. Embora a perspectiva da reunião da Opep tenda a limitar o movimento dos preços no mercado futuro e reduzir a liquidez, para alguns especialistas a tendência continua de alta. O mercado é sustentado pelo aumento no corte das exportações da companhia Saudi Arabian, ou Aramco, a seus clientes na Ásia e pela perspectiva de novo corte na oferta de petróleo pela Opep, destacou o relatório da Sucden Commodity. A Aramco informou que pretende reduzir suas exportações para a Ásia em cerca de 8% em janeiro, acima do corte de 3% a 4% de dezembro. Os preços não se moveram com a notícia e os investidores observam as alocações previstas para a Europa e para os EUA. Enquanto isso, a Agência Internacional de Energia voltou a alertar aos riscos de um corte na produção da Opep no curto prazo, em conseqüência de aumento sazonal na demanda. Do ponto de vista técnico, o petróleo é favorecido pelo dado recorde de importação de petróleo pela China. Também o brent está muito próximo da média de oscilação em 100 dias, o que é um grande sinal técnico para os traders. As informações são da Dow Jones.