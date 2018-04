Petróleo cai com expectativa positiva em relação ao Irã Os contratos futuros do petróleo estão em baixa, em ajuste aos ganhos realizados na sexta-feira, com a notícia da prisão de mais de 170 suspeitos de planejarem ataques suicidas às instalações de petróleo da Arábia Saudita. De acordo com operadores, os investidores realizam lucros na ausência de novas e desfavoráveis notícias no final de semana e expectativas de progresso nas negociações do Ocidente com o Irã. Às 11h25 (de Brasília), o contrato de junho do petróleo negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) caía 0,84% para US$ 65,90 o barril. O contrato de gasolina subia 1,94% para US$ 2,4070. O contrato de junho do petróleo negociado em Londres caía 0,86% para US$ 67,82 o barril. Os contratos da gasolina RBOB sobem e os de destilados caem, antes do vencimento dos contratos no final do dia. Embora parte da sustentação dos preços do contrato de gasolina esteja relacionada ao vencimento, o noticiário do final de semana também foi favorável aos preços. A Citgo Corp e a ConocoPhillips informaram problemas em suas refinarias. O Irã anunciou que irá participar da conferência regional sobre o Iraque, que acontecerá esta semana no Egito, e a secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, afirmou não descartar a possibilidade de encontrar-se com o representante de Estado iraniano. Seria a primeira reunião de gabinete entre os EUA e o Irã em mais de dois anos. A perspectiva de tensão menor entre as duas nações está levando os operadores a reduzir "o elevado prêmio de risco, montado no mercado" a partir de um possível acirramento das relações entre ambos países. As informações são da Dow Jones.