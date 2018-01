Petróleo cai com expectativa sobre estoques nos EUA Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda pela terceira sessão consecutiva na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres), enquanto os operadores aguardam pelos dados semanais sobre os níveis dos estoques comerciais norte-americanos, segundo analistas. O vencimento dos contratos de opções para dezembro na Nymex no final da sessão acrescentou volatilidade as transações. Os estoques comerciais norte-americanos já se encontram acima das médias históricas e os analistas estão prevendo, na média, um aumento de 912 mil barris nos estoques de petróleo na semana passada, para 334,7 milhões de barris. O relatório da semana passada apontou um aumento de 400 mil barris nos estoques de petróleo e o do período anterior, de 2 milhões de barris. "Eu penso que vamos ver um aumento (dos estoques), disse Tony rosado, da M.W. Futures em Nova York. "há uma tendência bearish (de baixa) no mercado", acrescentou. Para os estoques de produtos derivados, as expectativas são de um modesto declínio de 300 mil barris nos estoques de gasolina e uma queda de 130 mil barris nos estoques de destilados - que inclui diesel e óleo para aquecimento. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 58,28 por barril, em queda de US$ 0,30. A mínima foi em US$ 58,15 e a máxima em US$ 59,15. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para dezembro fecharam a US$ 58,84 por barril, em queda de US$ 0,21, com mínima em US$ 58,80 e máxima em US$ 59,89. As informações são da Dow Jones.