Petróleo cai com menor temor relacionado ao Irã Os contratos futuros de petróleo devolveram os ganhos de mais de US$ 1,00 e fecharam em leve baixa na New York Mercantile Exchange (Nymex), com a redução dos temores relacionados com as ambições nucleares do Irã e fraqueza dos preços dos futuros de gás natural, disseram traders e analistas. Contudo, num sinal de que as preocupações relacionadas com a oferta, orientadas pelo conflito Irã, continuam a pairar sobre o mercado, alguns contratos para entrega entre final de 2006 e início de 2007 mantiveram os ganhos intraday. "O mercado levou uma surra", disse Andrew Lebow, broker de energia da Man Financial em Nova York. "Eu penso que a fraqueza do gás natural hoje contaminou os futuros de petróleo e produtos refinados", acrescentou. Na Nymex, os contratos de gás natural para março caíram 7,18%, para US$ 7,995 por milhão de unidades térmicas britânicas (Btu). Outros participantes do mercado observaram que o fraco volume deixou o mercado vulnerável à volatilidade e a eventual decisão dos traders de realizar lucro dos ganhos iniciais à tarde. Durante o final de semana, os futuros de petróleo subiram em reação a decisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de enviar o caso do programa nuclear do Irã para o Conselho de Segurança da ONU. No domingo, o Irã reagiu dizendo que encerraria toda cooperação voluntária com a AIEA, iniciaria sua atividade de enriquecimento de urânio e não permitiria qualquer inspeção de surpresa da AIEA em suas instalações nucleares. Contudo, nesta segunda-feira, o governo iraniano disse que não mudaria sua política de não negociação com os EUA, mas manteve um encontro agendado para o dia 16 em Moscou para considerar a mudanças de suas operações de larga escala de enriquecimento de urânio para a Rússia. Se essa tentativa for bem sucedida, isso poderá colocar uma pressão de baixa adicional sobre os preços do petróleo. Na Nymex, os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 65,11 o barril, queda de US$ 0,26 (0,40%); a mínima foi de US$ 64,90 e a máxima de US$ 66,20. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para março fecharam em US$ 63,33 o barril, queda de US$ 0,06. A mínima foi de US$ 63,22 e a máxima de US$ 64,39.