Petróleo cai com Opep e previsão de frio ameno nos EUA Os futuros do petróleo caíram mais de US$ 2 por barril hoje em reação à moderação das temperaturas na região nordeste dos EUA e aos comentários do ministro de petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, de que a Organização dos Países Exportadores da Petróleo (Opep) pode não cortar a produção na reunião de março. Diversas fontes privadas de meteorologia afirmaram que as temperaturas na região nordeste dos EUA, a maior consumidora de óleo de calefação no país, devem se moderar na próxima semana. As perspectivas de redução na demanda de óleo de calefação, após a recente alta dos futuros de petróleo, e de manutenção da produção da Opep levaram os operadores a recuarem em suas apostas em preços mais altos. O óleo de calefação liderou a liquidação, caindo quase 5%. "Eu acho que os comentários sauditas foram exagerados pelo mercado. Eu acredito que o item mais importante foram as mudanças nas previsões de temperatura", disse Jim Ritterbusch, presidente da consultora Ritterbusch & Associates. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o ministro saudita Ali Naimi afirmou que o mercado mundial de petróleo está "com uma saúde e um equilíbrio muito, muito melhores" e que, se a tendência atual se mantiver, "pode não haver nenhuma razão para alterar" os níveis de produção. Os comentários diminuíram os temores de que a Opep, que anunciou recentemente dois cortes na produção, pudesse diminuir ainda mais a produção para tentar manter os preços em alta. No pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo para março caíram US$ 2,08 (-3,47%) e fecharam a US$ 57,81 por barril. A mínima no dia foi de US$ 57,38 e a máxima de US$ 59,76. Em Londres, na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para março fecharam a US$ 56,60 por barril, em queda de US$ 2,41 (-3,26%). A mínima foi de US$ 56,26 e a máxima de US$ 58,68 por barril. As informações são da Dow Jones.