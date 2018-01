Petróleo cai com previsão de temperatura amena nos EUA Os contratos futuros de petróleo caíram na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres), depois de três dias de altas. Operadores disseram que o mercado reagiu às previsões de temperaturas amenas para o resto de dezembro na costa leste dos EUA. "O clima quente puxou os preços para baixo, principalmente os do óleo combustível, à medida que se reduz o impulso dado pela decisão da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), na semana passada, de reduzir a produção", comentou o analista Phil Flynn, da Alaron Trading. Participantes do mercado ressalvaram que a notícia de dois ataques do Movimento pela Emancipação do Delta do Niger a instalações de petróleo da Nigéria fizeram os preços do petróleo bruto cair menos do que os dos derivados. A notícia de que já dura cinco dias o nevoeiro intenso nas rotas de petroleiros no litoral do Texas e da Louisiana, no Golfo do México, não teve impacto no mercado. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 62,21 por barril, em queda de US$ 1,22, ou 1,92%; a mínima foi em US$ 62,07 e a máxima em US$ 63,50. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 62,13 por barril, em queda de US$ 1,36, ou 2,19%, com mínima em US$ 61,94 e máxima em US$ 63,57. As informações são da Dow Jones.