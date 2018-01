Petróleo cai com realização após dados sobre estoques Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa pela terceira sessão consecutiva na New York Mercantile Exchange (Nymex), com os dados sobre os níveis dos estoques comerciais norte-americano estimulando os traders a realizarem lucro, disseram analistas. O Departamento de Energia (DOE) informou que os estoques de petróleo bruto encolheram em 300 mil barris, para 320,7 milhões de barris na semana passada, mesmo com a queda na taxa de utilização das refinarias. Como os estoques permanecem 30 milhões de barris acima da média de igual período do ano passado, os traders ignoraram a modesta queda nos estoques de petróleo bruto na semana passada. Ao invés disso, eles focaram sobre o dado revelando outro acentuado crescimento nos estoques de gasolina, que aumentaram em 4,3 milhões de barris, para 223,3 milhões de barris, de um nível de 219,5 milhões de barris registrado em igual período do ano passado. "Os dados estatísticos foram neutros para o petróleo bruto, mas bearish (de baixa) para a gasolina", disse Tony Rosado, broker da INFA Energy Brokers em Nova York. "Houve pressão sobre o mês de primeiro vencimento devido a liquidação no mercado à vista e rolagem de vencimento (para os meses subseqüentes) pelo fundos", acrescentou. Na Nymex, os contratos de petróleo para março caíram US$ 0,54 (0,86%), para US$ 62,55 o barril. A mínima foi de US$ 62,30 e a máxima de US$ 63,49. Os contratos de gasolina para março caíram 459 pontos (2,88%), para US$ 1,5481 o galão. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent fechou a US$ 61,06 o barril, queda de US$ 0,50. A mínima foi de US$ 60,75 e a máxima de US$ 61,89.