Petróleo cai com realização de lucros, mas tendência é de alta Os preços futuros do petróleo estão em queda, com os especuladores tirando vantagem da forte alta de ontem. No entanto, operadores afirmaram que um novo aperto na oferta de gasolina continuará a dar suporte aos preços do petróleo e poderá ajudar a levá-los para uma nova alta. Ontem, os contratos de petróleo para junho subiram 1,95% na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e 2,10% na ICE londrina. "Antes do relatório de ontem (sobre o nível dos estoques dos EUA), eu não estaria tão confiante, mas agora acredito que veremos ver um teste dos US$ 70 por barril (do Brent para junho) antes do fim de semana", disse um operador em Londres. Operadores afirmaram que a queda inesperada de 2,8 milhões de barris nos estoques de gasolina verificada ontem nos EUA está por trás do cenário de alta, não só dos preços da gasolina, mas também do petróleo. Outro fator de suporte aos preços foi a queda de 2,6 pontos porcentuais na utilização das refinarias na semana, para 87,8%, também nos EUA. Os problemas na refinaria da Valero de Norco, em Los Angeles, sugerem que a queda dos estoques de gasolina deve continuar, em um momento no qual os eles costumam subir, em preparação para a temporada de férias de verão. Como resultado, o mercado começou a se questionar se as refinarias norte-americanas conseguirão se posicionar para um aumento da demanda por gasolina, um fator que levou a um novo aumento nos preços do combustível. Paralelamente, a Nigéria disse que quer elevar para 2,75 milhões de barris ao dia sua cota de produção de petróleo na Opep, dos atuais 2,058 milhões de barris, segundo uma fonte da Companhia Nacional de Petróleo Nigeriana. Às 9h16 (de Brasília), o contrato do WTI para junho negociado na Nymex eletrônica caía US$ 0,38 (0,58%), para US$ 65,46 por barril. A gasolina RBOB para junho caía 0,55% para US$ 2,2140 por galão. Na ICE, o barril do Brent caía US$ 0,40 (0,58%), para US$ 68,17. As informações são da Dow Jones.