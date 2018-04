Petróleo cai com retomada de produção de refinaria Os contratos futuros de petróleo e gasolina caíram na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) pressionados pelas notícias de retomada parcial da atividade de uma importante refinaria do Texas, que trouxe algum alívio ao nervoso mercado de energia, segundo operadores e analistas. Os volumes negociados foram fracos, com os preços se movendo perto dos níveis do fechamento anterior ao longo de um dia de poucas notícias. A Valero Energy Corp reiniciou as operações de sua unidade de petróleo bruto de 158 mil barris/dia da refinaria McKee, no Texas, segundo reportou a Energy News Today. Anteriormente, a Valero tinha dito que esperava operar parcialmente a refinaria na metade de abril. A retomada da atividade um pouco antes do que se esperava levou os operadores a fecharem as recentes apostas de alta dos preços futuros de petróleo bruto e gasolina. "É uma grande paralisação fora do caminho, mas ainda há muitos desafios pela frente", disse o analista Phil Flynn, da Alaron Trading Corp. A refinaria McKee foi fechada após um incêndio ocorrido na metade de fevereiro, no maior incidente reportado em uma refinaria nos últimos meses. Flynn disse que, embora a retomada parcial das operações da unidade "deva reduzir um pouco as preocupações, a situação geral ainda é bastante apertada". No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para maio caíram US$ 0,22, ou 0,34%, e fecharam a US$ 63,63 por barril; a mínima foi de US$ 63,49 e a máxima de US$ 64,58. Os contratos de gasolina para maio recuaram 0,55% e fecharam a US$ 2,1797 por galão. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para maio subiram US$ 0,25, ou 0,36%, e fecharam a US$ 68,97 por barril. A mínima foi de US$ 68,91 e a máxima de US$ 69,59. As informações são da Dow Jones.