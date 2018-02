Petróleo cai com vendas técnicas Os contratos futuros do petróleo registram perdas nesta segunda-feira de liquidez escassa por causa do feriado do Dia do Trabalho nos EUA. As vendas técnicas, associadas ao sentimento bearish - de baixa - do mercado faziam os contratos do Brent para outubro recuarem US$ 0,73 (1,07%), para US$ 68,41 por barril, na ICE Futures Exchange. No sistema eletrônico da Nymex, o contrato para outubro cedia US$ 0,55 (0,79%), para US$ 68,64 por barril. Segundo a Barclays Capital, o enfraquecimento dos preços era o resultado da liquidação das amplas posições especulativas compradas em petróleo bruto e gasolina no início de agosto. A corretora indicava que dois fatores contribuíam para estimular a queda: a dissipação das preocupações quanto ao Oriente Médio e a redução das ameaças de furacões na região do Golfo do México. "No entanto, a situação no Irã e movimentos de furacões nas próximas oito semanas ainda representam cartas nas mesas para os investidores... No que se desenha como um ambiente incerto...é pouco provável que ocorram vendas agressivas, mas sim uma erosão gradual da ampla posição especulativa comprada em petróleo bruto, o que deve manter os preços pressionados por ora", avaliou a Barclays Capital. Quanto ao Irã, o presidente da ONU, Kofi Annan, afirmou que identificou um tom mais amigável vindo do país, após seu encontro com o presidente Mahmoud Ahmadinejad. Annan encerrou, ontem, uma visita de dois dias ao Irã, após o término do prazo concedido pelo Conselho de Segurança da ONU para que o governo de Teerã interrompesse seu programa de enriquecimento de urânio. As informações são da Dow Jones.