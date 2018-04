Petróleo cai e fecha abaixo de US$ 62 o barril em NY Os contratos futuros de petróleo despencaram quase US$ 3,00 por barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), recuando para as mínimas desde 23 de março, quando o Irã capturou 15 marinheiros e fuzileiros britânicos no Golfo Pérsico. O movimento de baixa dos preços começou no final da semana passada, com a libertação dos britânicos que colocou fim ao impasse entre o Irã e o Reino Unido que durou 13 dias e provocou uma alta de US$ 6,00 por barril nos preços do petróleo. Com o fim do impasse Reino Unido-Irã, os operadores mudaram sua atenção para o crescente número de refinarias paradas nos Estados Unidos por conta de trabalhos de manutenção planejadas e não planejadas. Os problemas nas refinarias têm reduzido a demanda por petróleo bruto e provocando um aumento dos estoques comerciais. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para maio caíram US$ 2,77 (4,31%) e terminaram a US$ 61,51 por barril. A mínima foi de US$ 61,35 e a máxima de US$ 63,98. Os contratos de petróleo para junho recuaram US$ 2,06 (3,10%) e fecharam a US$ 61,31 por barril. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo para maio recuaram US$ 66,59 por barril, queda de US$ 1,65 (2,42%). A mínima foi de US$ 66,38 e a máxima de US$ 68,79. As informações são da Dow Jones.