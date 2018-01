Petróleo cai em Londres após notícia sobre oleoduto Os contratos futuros de petróleo Brent fecharam em leve baixa no sistema eletrônico da ICE Futures, de Londres, em meio a um fraco volume negociado em virtude da ausência dos participantes dos EUA. A Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) não operou em observação ao feriado de Ação de Graças. O movimento de baixa começou pela manhã, com os futuros de petróleo Brent reagindo às notícias sobre a retomada parcial do fluxo do oleoduto Trans-Alasca e contínua pressão dos recentes fracos indicadores da economia norte-americana. Nesta quinta-feira, o oleoduto Trans-Alasca estava operando perto de 75% de sua capacidade e estava próximo de voltar a plena atividade. Os contratos de petróleo Brent fecharam a US$ 59,35 por barril, em queda de US$ 0,14, ou 0,24%. A mínima foi de US$ 58,85 e a máxima de US$ 59,72. As informações são da Dow Jones.