Petróleo cai em Londres, mas sobe em Nova York Os contratos futuros do petróleo operam em baixa em Londres, com vendas técnicas inspiradas na alta para acima de US$ 60,00 o barril do contrato de janeiro mais cedo. Na plataforma eletrônica da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex/Globex), o contrato de mesmo vencimento opera em alta modesta, perdendo boa parte da força do começo do dia, quando a cotação foi sustentada pelas declarações do ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi. Em entrevista, o representante do maior produtor da Opep reafirmou que seu país poderá apoiar um segundo corte de produção no encontro de 14 dezembro do grupo, diante da aproximação do pico de demanda do inverno. A queda do dólar também favoreceu as cotações do petróleo, tornando a commodity mais atrativa aos detentores de outras moedas. Às 11h23 (de Brasília), o contrato de janeiro negociado na plataforma ICE caía 0,32% para US$ 59,82 o barril; na Nymex eletrônica, o contrato de mesmo vencimento operava em alta de 0,71% a US$ 59,66 o barril. Os comentários do ministro saudita projetaram o petróleo para acima de US$ 60,00 o barril na plataforma ICE, em Londres. Alguns consideraram que o fato de o maior produtor da Opep defender novo corte na produção indica propensão do grupo em defender os preços da commodity. Para outros especialistas, um novo corte dependeria da efetiva implementação daquele de 1,2 milhão de barris defendido em outubro. As informações são da Dow Jones.