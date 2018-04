Petróleo cai em Nova York, mas sobe em Londres Os contratos futuros do petróleo operam em direções divergentes nesta manhã em Londres e em Nova York, com investidores ainda monitorando a disputa entre o Irã e o Reino Unido. Diante dos poucos sinais de que o Irã pretende libertar os 15 marinheiros britânicos, detidos no Golfo Pérsico há dez dias, operadores prevêem preços em alta e consideram a possibilidade de o barril atingir US$ 70,00, se a situação não for solucionada antes do feriado de Páscoa. Enquanto não há uma definição, o petróleo WTI negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) segue em baixa e o petróleo Brent avança em Londres, acentuando a diferença de preço entre os dois contratos. Às 9h03 (de Brasília), o contrato de maio do petróleo negociado na Nymex eletrônica caía 0,50% para US$ 65,54 o barril. Na ICE, em Londres, o contrato subia 0,29% para US$ 68,30 o barril. O Irã continua argumentando que os marinheiros britânicos estavam em águas iranianas e a exigir um pedido de desculpas do governo britânico, que, por sua vez, diz que os marinheiros estavam em águas iraquianas. A divulgação de novas imagens dos marinheiros tem acentuado a tensão entre os dois países, o que aumenta a preocupação dos investidores em relação ao abastecimento do petróleo proveniente do Golfo Pérsico. No entanto, especialistas dizem que mesmo após a possível libertação dos marinheiros, a queda dos preços deve ser modesta. Muitos participantes acreditam que o incidente serviu para relembrar os participantes da vulnerabilidade nas condições do abastecimento do petróleo vindo do Golfo Pérsico. Uma interrupção da oferta de petróleo do Irã teria um grande efeito sobre o equilíbrio entre a oferta e a demanda global, na opinião dos analistas do banco de investimentos Goldman Sachs. "Estimamos que o montante de efetiva capacidade de produção ociosa existente no curto prazo, para repor as exportações de 2,3 milhões de barris diários do Irã, seja de apenas 1,7 milhão de barris ao dia", disseram os analistas da Goldman. "Além disso, já que a maior parte dessa capacidade ociosa é predominantemente de petróleo cru pesado, uma interrupção das exportações iranianas pode ser significante impacto no spread dos preços do petróleo leve em relação ao pesado". Mas para o analista do BNP Paribas, em Londres, Eoin O'Callaghan, o mercado de petróleo em breve terá de respeitar os fracos fundamentos. Segundo ele, os preços devem ser puxados para baixo pela forte produção dos países fora da Opep e desaceleração no crescimento da demanda. A sustentação do petróleo Brent, negociado em Londres, é aliviada em parte por informações do fim de uma greve nos terminais de petróleo Fos e Lavera, em Marseille. As informações são da Dow Jones.