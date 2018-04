Petróleo cai em Nova York, mas sobe em Londres Os contratos futuros de petróleo são negociados sem sincronia, com alta em Londres e queda em Nova York, enquanto o mercado se ajusta para os relatórios de estoques do produto e derivados na semana passada, nos EUA. Os operadores afirmavam que os ganhos sólidos no mercado da gasolina serviam de impulso para o complexo e devem continuar alavancando os preços do petróleo no curto prazo. Mas a ampla oferta de petróleo em Cushing, Oklahoma (EUA), ponto de entrega do petróleo WTI, e a perspectiva de aumento dos estoques do produto bruto eram fatores limitadores da alta dos futuros. "A percepção é que com os problemas nas refinarias, observaremos um aumento substancial de petróleo bruto, e isso impedi um rali de alta", comentou o vice-presidente dos corretores de pregão da Vantage Trading, Pete Donovan. Às 10h58 (de Brasília), o contrato futuro do petróleo Brent para maio subia 0,83%, para US$ 67,98 por barril, na ICE Futures Exchange, em Londres. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato futuro do petróleo bruto cedia 0,06%, a US$ 61,85 por barril. Na ICE Futures, o contrato do gasóleo para abril subia US$ 5,25, a US$ 587,50 por tonelada. O contrato da gasolina RBOB para maio subia 0,24%, a US$ 2,1280. O Departamento de Energia dos EUA (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgarão suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 6 de abril, às 11h30 (de Brasília). A previsão média de oito analistas ouvidos pela Dow Jones para a variação nos estoques de petróleo bruto é um crescimento de 1,6 milhão de barris, enquanto projeta-se a redução de 1,3 milhão de barris nos estoques de gasolina. A previsão média para a variação nos estoques de destilados, que incluem diesel e óleo combustível para calefação, é uma redução de 900 mil barris. As informações são da Dow Jones.