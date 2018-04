Petróleo cai em Nova York, mas sobe em Londres Os contratos futuros do petróleo são negociados em queda em Nova York e em leve alta em Londres. Os operadores citam os fundamentos do mercado e questões técnicas como motivos para os movimentos, enquanto os dados fortes da economia da China e a apreensão quanto a uma alta na taxa de juros no país também são monitorados como questões secundárias, uma vez que um eventual aperto monetário não terá impacto na demanda de curto prazo. Em Londres, o petróleo Brent para vencimento em junho operou em alta, passou a cair, mas já retornou ao positivo, subindo 0,17% às 11h10, a US$ 66,15 por barril, na ICE Futures Exchange. Em Nova York, o contrato do petróleo WTI para maio cedia 1,63%, para US$ 62,10 por barril, na Nymex. O contrato para maio do WTI vence a manhã e a rolagem para o mês subseqüente estaria acrescentando pressões para a queda dos preços na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Apesar de as taxas de utilização das refinarias nos EUA terem gerado especulações sobre um aumento acentuado na oferta da gasolina nas próximas semanas, os operadores afirmaram que o expressivo declínio nos estoques de gasolina evidenciado pelo relatório do Departamento de Energia americano ontem estava sendo acompanhado com interesse maior. "Enquanto a taxa de utilização está subindo, o fato era que os estoques de gasolina têm diminuído há semanas e precisaríamos ver uma arrancada do uso das refinarias para atenuar esse problema", comentou um operador. O aumento de 2% da taxa de utilização das refinarias, inicialmente, se mostrou como um gatilho para realização de lucros por detentores de posições compradas - aqueles que previam alta dos preços. Mas, após as vendas iniciais, as mínimas do início da manhã foram reduzidas no meio da manhã. No entanto, os contratos voltaram a testar as mínimas instantes atrás. As informações são da Dow Jones.