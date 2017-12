Petróleo cai em NY com realização de lucros Os contratos futuros do petróleo caem na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), com investidores buscando realizar lucros, depois de a commodity atingir novo recorde histórico nesta manhã, a US$ 75,78 o barril. Na plataforma ICE, em Londres, o petróleo atingiu recorde de alta a US$ 75,09 o barril. Às 13h28 (de Brasília), o contrato de agosto do petróleo negociado na Nymex caía 0,59% para US$ 74,70 o barril. O contrato de mesmo vencimento do Brent, negociado em Londres, subia 0,16% para US$ 74,20 o barril. O sentimento do mercado permanece favorável à alta dos preços, diante a tensão geopolítica e números divulgados ontem mostrando sólida demanda por gasolina apesar da alta dos preços do combustível nas bombas nos EUA. As informações são da Dow Jones.