Petróleo cai em NY, mas tem leve alta em Londres Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e com leve valorização na Bolsa Intercontinental Exchange (ICE), de Londres. Segundo operadores, os futuros do petróleo recuaram em Nova York por causa das temperaturas anormalmente elevadas no Nordeste dos EUA, região que responde por 80% do consumo norte-americano de óleo combustível para aquecimento de edifícios. A reabertura da roda de petroleiros na costa do Texas, depois de vários dias de nevoeiro intenso, também levou os analistas a preverem um aumento dos estoques norte-americanos na próxima semana. O analista Mike Fitzpatrick, da Fimat USA, ressalvou que ajustes de posições antes do feriado provavelmente responderam pelo movimento dos preços. O fato de os preços do petróleo Brent terem subido levemente em Londres foi atribuído ao informe de que o campo de Kvitebjoern, no Mar do Norte, terá sua produção reduzida em 50% por seis meses para atividades de manutenção. Na Nymex, os contratos de petróleo para fevereiro fecharam a US$ 62,41 por barril, em queda de US$ 0,25, ou 0,40%. A mínima foi em US$ 62,10 e a máxima em US$ 63,09. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 62,61 por barril, em alta de US$ 0,15, ou 0,24%, com mínima em US$ 62,38 e máxima em US$ 63,03. As informações são da Dow Jones.