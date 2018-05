Petróleo cai influenciado por Bernanke e estoques Os contratos futuros do petróleo operam em queda devido ao fortalecimento do dólar e dados mistos dos estoques dos EUA, embora tenham sem aproximado das máximas em muitos meses. O mercado do petróleo também está absorvendo os comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Ben Bernanke, e do relatório dos estoques, ontem, o que não permitiu que os contratos negociados em Londres e em Nova York avançassem na sessão anterior, afirmaram analistas da PVM em nota para clientes.