Petróleo cai mais de 1% com recuo de metais e Irã Os contratos do petróleo cedem no mercado futuro da New York Mercantile Exchange (Nymex), influenciados pela onda de liquidação de posições no mercado de metais. A alta do dólar incentiva a zeragem de posições compradas especulativas. Operadores disseram que o petróleo é pressionado também pelos comentários feitos pelo representante do Irã na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), de que o grupo não cortará a produção na reunião ministerial de 1º de junho, em Caracas. Às 11h01 (de Brasília), o contrato de junho do petróleo negociado na Nymex caía 1,15%, para US$ 68,65 o barril. Na plataforma eletrônica ICE, em Londres, o contrato de mesmo vencimento recuava 1,12%, para US$ 68,89 o barril. As informações são da Dow Jones.