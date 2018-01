Petróleo cai mais de 1% em ajuste antes do fim de semana Os contratos futuros do petróleo estão em baixa superior a 1%, com participantes devolvendo os fortes ganhos dos últimos dias. Operadores dizem que embora a tendência continue de alta, o mercado deve seguir em correção de baixa antes do fim de semana. Às 11h58 (de Brasília), o contrato de janeiro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) caía 1,27% para US$ 62,34 o barril. O contrato negociado na plataforma ICE, de Londres, recuava 1,20% para US$ 63,48 o barril. As informações são da Dow Jones.