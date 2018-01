Petróleo cai, mas baixo volume de negócios limita queda O preço do petróleo opera pressionado em Londres e em Nova York, com os contratos próximos aos US$ 60,00 o barril, já que a previsão de temperaturas amenas para o inverno são mantidas. Mas operadores dizem que a queda dos preços tende a ser limitada pelo baixo volume de negócios. Às 10h35 (de Brasília), o contrato de fevereiro do petróleo negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) eletrônica caía 0,36% para US$ 60,31 o barril. Na plataforma ICE, de Londres, o contrato de mesmo vencimento cedia 0,45% para US$ 60,40 o barril. O Serviço Nacional de Meteorologia previu demanda 23% abaixo do normal para o óleo de calefação durante este inverno, depois de ficar 20% inferior ao normal na semana passada. As informações são da Dow Jones.