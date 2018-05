Petróleo cai, mas barril continua acima de US$ 103

O contrato de petróleo mais negociado, com entrega para agosto, perdeu US$ 0,08 (0,1%), fechando a US$ 103,14 o barril. Na plataforma ICE, o barril do petróleo do tipo Brent para agosto caiu US$ 0,29 (0,26%), encerrando a sessão a US$ 107,72.

Além das incertezas com carregamentos devido à situação do Egito, existe um "cabo de guerra entre a perspectiva cada vez melhor para a economia dos EUA e as crescentes preocupações com a situação da China e da Europa", disse Michael Lynch, presidente da Strategic Energy & Economic Research. "Até que ambos estejam mais resolvidos, provavelmente não haverá uma direção mais clara para os preços." Fonte: Dow Jones Newswires.