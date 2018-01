Petróleo cai, mas pode subir com dados e feriado Os contratos futuros de petróleo estão em queda, com vendas especulativas, mas os operadores não descartam uma recuperação antes do fim de semana prolongado nos Estados Unidos e se os dados que saem às 13h30 (de Brasília) mostrarem queda nos estoques norte-americanos. Às 10h20 (de Brasília, o contrato para janeiro do petróleo tipo Brent estava em queda de 0,41%, em US$ 60,14. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato para janeiro recuava 0,33% para US$ 59,97. As notícias de que os fortes ventos forçaram a reduzir a 25% a capacidade do oleoduto Trans-Alasca levaram ontem à tarde os preços a superarem US$ 60,00 o barril. Apesar do recuo esta manhã, havia muitos compradores no nível de US$ 60,00, disse um operador. Fontes disseram que pelo menos uma, e possivelmente duas, refinarias no Pacífico Nordeste foram obrigadas a reduzir atividade por causa dos problemas no oleoduto. As informações são da agência Dow Jones.