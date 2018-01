Petróleo cede, à espera de dados sobre estoques nos EUA O petróleo é negociado em baixa moderada hoje, dia em que serão divulgados os relatórios sobre os níveis das reservas norte-americanas e cuja expectativa gera especulações desde a segunda-feira. O mercado acredita que haverá aumento no nível dos estoques, já que a forte queda da semana passada teria sido causada pela interrupção das atividades do porto de Louisiana, um dos principais dos EUA. Os relatórios sobre os estoques serão divulgados às 12h30 (de Brasília). Os "baixistas" encontram argumentos também na reduzida demanda implícita chinesa, nos gráficos, em projeções de PIB mais fraco no Japão e no acordo da Coréia de Norte de retomar as negociações sobre seu programa nuclear. Às 8h44 (de Brasília), o contrato de dezembro do petróleo negociado na sessão eletrônica da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) caía 0,36% para US$ 58,52 o barril; na plataforma ICE, de Londres, o contrato de mesmo vencimento cedia 0,22% para US$ 58,90 o barril. Com investidores focados nos estoques e a credibilidade da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) comprometida, os preços praticamente não se alteraram com a confirmação de corte na produção do Irã e dos Emirados Árabes Unidos. O Irã disse esta manhã que cortou em 176 mil barris ao dia suas exportações ao mercado internacional, obedecendo a decisão da Opep. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que já colocaram em prática o acordo, com o embarque diário de 100 mil barris de petróleo a menos. As informações são da Dow Jones.