Petróleo cede após informe sobre estoques dos EUA Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda forte na New York Mercantile Exchange (Nymex) e na International Commodities Exchange (ICE), em Londres. O mercado reagiu ao informe de que os estoques norte-americanos de gasolina cresceram 2,1 milhões de barris na semana passada, graças ao aumento da atividade das refinarias. Os dados do Departamento de Energia dos EUA (DoE) acalmaram os temores de falta de oferta de gasolina para o verão (do hemisfério Norte). "O trabalho de manutenção nas refinarias foi concluído e a produção de gasolina está crescendo. Obviamente, o mercado continua nervoso, mas é possível que já tenhamos passado pelos picos de preço", comentou o consultor Peter Beutel, da Cameron Hanover. Na Nymex, os contratos do petróleo bruto para junho fecharam a US$ 72,28 por barril, em queda de US$ 2,33 (3,12%). A mínima foi em US$ 72,20 e a máxima em US$ 74,99. Na ICE, os contratos do petróleo do tipo Brent para junho fecharam a US$ 72,65 por barril, em queda de US$ 1,99, com mínima em US$ 72,47 e máxima em US$ 74,97. As informações são da Dow Jones.