Petróleo desaba em NY e fica abaixo de US$ 61 O contrato futuro de petróleo para o mês de abril, que vence amanhã em NY, operava na tarde desta segunda-feira na menor cotação do dia, com o barril abaixo da marca de US$ 61, cotado a US$ 60,70, com forte queda de 3,3%. As preocupações com o excesso de reservas norte-americanas de petróleo e demais produtos provocava o movimento. O mercado ignorava os ataques ocorridos contra um oleoduto da Eni SPa na Nigéria durante o fim de semana, que, em tese, poderiam trazer pressão às negociações.