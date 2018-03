Petróleo devolve ganhos antes da divulgação de dados Os contratos futuros de petróleo negociados na plataforma eletrônica da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) estão devolvendo parte dos ganhos de ontem, antes da divulgação dos dados dos estoques dos Estados Unidos às 13h30 (horário de Brasília). No dia anterior, os contratos para março subiram mais de 5% para os níveis mais altos nas últimas quatro semanas com os comentários de autoridades da Arábia Saudita de que o país vai cortar a produção em 158 mil barris a partir de amanhã, em linha com os acordos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) As expectativas de queda nos estoques dos destilados com as temperaturas mais baixas no inverno do hemisfério Norte também ajudaram na alta dos preços de ontem. Às 12h13 (de Brasília), os contratos para março na Nymex caíam 0,61%, para US$ 56,62, de US$ 56,97 por barril ontem. Na ICE londrina, os contratos para março recuavam 0,85% para US$ 55,91, de US$ 56,39 por barril do dia anterior. As informações são da Dow Jones.