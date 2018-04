Petróleo devolve ganhos da 6ªfeira e fecha em baixa Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). O dia foi de volumes reduzidos e de volatilidade. "Os operadores continuam muito nervosos quanto à oferta de gasolina e a acontecimentos 'petropolíticos', mas no fim da sessão não havia novidades suficientes no noticiário que mantivessem os preços em território positivo. Os preços haviam subido muito na sexta-feira, por causa das prisões de terroristas na Arábia Saudita. Agora que as pessoas tiveram o fim de semana para pensar a respeito e nada de novo aconteceu, parece que o mercado está tendo uma reação mais refletida", comentou Peter Beutel, da Cameron Hanover. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para junho fecharam a US$ 65,71 por barril, em queda de US$ 0,75, ou 1,13%; a mínima foi em US$ 65,53 e a máxima em US$ 66,65. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para junho fecharam a US$ 67,65 por barril, em queda de US$ 0,76, ou 1,11%, com mínima em US$ 67,45 e máxima em US$ 68,44. As informações são da Dow Jones.