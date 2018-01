Petróleo e bancos causam queda de 0,2% em Tóquio A Bolsa de Tóquio encerrou os negócios em baixa nesta terça-feira, afetada pelas ações das companhias petrolíferas e do setor bancário. As primeiras foram pressionadas pela cotação do petróleo cru no mercado futuro e os papéis de alguns bancos caíram depois que o Sumitomo Mitsui Financial Group anunciou um plano para emitir ações preferenciais. O índice Nikkei 225 recuou 0,2% e fechou aos 16.265,76 pontos. De acordo com os operadores, o mercado deve se manter cauteloso até que os indicadores líderes de outubro, a serem divulgados amanhã, e as encomendas de maquinários de novembro, que saem na sexta-feira, forneçam sinais mais claros sobre o ritmo de crescimento da economia. Depois que a produção industrial de outubro (divulgada na semana passada) superou as expectativas do mercado, os novos dados econômicos podem levar o Nikkei 225 para a marca psicológica dos 16.500 pontos. A expectativa é de que as encomendas de maquinários tenham aumentado 5,7% em relação a setembro, após uma diminuição de 7,4% na comparação com agosto. Influenciadas pela queda nos contratos futuros de petróleo cru em Nova York, as ações da Japan Petroleum Exploration caíram 1,1% e as da Inpex Holdings declinaram 3,4%. Os papéis do Sumitomo Mitsui Financial baixaram 2,4% depois de a instituição financeira anunciar que emitirá centenas de bilhões de ienes em ações preferenciais, a fim de aumentar seu coeficiente de solvabilidade. As ações de outros bancos também caíram ante a especulação de que alguns investidores possam realizar lucros no setor bancário para comprar as preferenciais do Sumitomo. Mitsubishi UFJ Financial terminou em baixa de 1,4% e Mizuho Financial recuou 2,1%. Resona Holdings perdeu 2% depois que o Mizuho Financial diminuiu a classificação desses papéis de ?acima da média do mercado? (overweight) para neutra. As informações são da Dow Jones.