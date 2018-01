Petróleo é cotado perto da máxima após dados de estoques Os contratos futuros de petróleo oscilam em alta modesta, perto dos preços mais altos do dia, depois dos movimentos voláteis registrados na seqüência da divulgação do relatório semanal sobre os níveis dos estoques comerciais norte-americanos, que mostrou uma inesperada queda dos estoques de petróleo bruto. Às 16h14 (de Brasília), no pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo com vencimento em janeiro estavam na máxima a US$ 62,95 por barril, em alta de US$ 0,52, ou 0,83%. No mesmo horário, no sistema eletrônico Globex, os contratos de petróleo para janeiro estavam a US$ 62,92 por barril, em alta de US$ 0,48, ou 0,78%. Também às 16h14 (de Brasília), na ICE Futures, de Londres, os contratos de petróleo Brent com vencimento em janeiro estavam a US$ 63,92 por barril, em alta de US$ 0,60, ou 0,95%. As informações são da Dow Jones.