Petróleo e dado de imóveis sustentam ganhos em NY A queda dos preços futuros do petróleo e um dado mostrando que os sinais vitais do setor imobiliário nos EUA estão se estabilizando dão ímpeto ao mercado acionário norte-americano. Às 12h09 (de Brasília), o Dow Jones subia 1% e o Nasdaq, 1,26%. O mercado acionário norte-americano iniciou o pregão em alta e ganhou tração após o índice de vendas pendentes de imóveis existentes da Associação Nacional dos Corretores ter subido 0,7% em fevereiro, ante janeiro. O dado é visto como uma ferramenta de previsão para o ritmo de vendas futuras de imóveis usados. Os papéis também recebiam o suporte da queda do petróleo, que reagia a comentários vindos tanto do Irã como do Reino Unido, que indicavam a busca por uma via diplomática para a libertação dos 15 marinheiros e fuzileiros britânicos. Às 11h59, o petróleo para maio cedia 2,34%, a US$ 64,40 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). As informações são da Dow Jones.