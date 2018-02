Petróleo é negociado abaixo de US$ 70, com perda de 1,86% em NY O petróleo é cotado abaixo de US$ 70 nesta manhã. Às 11h09, o contrato futuro para entrega em abril do barril tipo WTI transacionado na Nymex era negociado a US$ 69,30, com perda de 1,86%. Em Londres, o contrato para o mesmo vencimento do tipo Brent era cotado a US$ 69,55, com queda de 1,27%.